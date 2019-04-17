Соревнования начнутся 25 апреля
С 25 по 27 апреля XXI межрегиональный турнир по дзюдо «Слава», посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, соберет на татами читинского спортивного комплекса «Багульник» сильнейших дзюдоистов.
26 апреля в 10 часов состоится торжественное открытие мероприятия.
Целями турнира традиционно является совершенствование физической подготовки участников, популяризация дзюдо и здорового образа жизни, патриотическое воспитание подрастающего поколения. В соревнованиях принимали участия команды из Шелехова, Ангарска, Улан-Удэ, Селенгинска, Иркутска, Якутска, Хабаровска, Благовещенска, Краснокаменска и Читы.
Межрегиональный турнир по дзюдо «Слава» пройдет в Чите
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