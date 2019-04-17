Боксёр из Бурятии взял серебро Кубка мира

Георгий Кушиташвили прилетел сегодня в Улан-Удэ
Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили завоевал серебряную медаль Кубка мира по боксу, который проходил с 9 по 13 апреля в городе Кёльн в Германии.
Сборная России заняла первое общекомандное место на Кубке мира. Российские боксёры завоевали 13 медалей, среди них пять золотых. Георгий Кушиташвили внёс серебро в общую копилку в весовой категории до 81 кг.
Федерация бокса России опубликовала в своей группе видео красивого нокаута, который сделал Георгий на этом турнире.
Сегодня в 8 часов утра спортсмен прилетел в Улан-Удэ. В Бурятии он не был уже довольно давно. Георгий родом из Бичурского района.
Осенью 2018 года Кушиташвили стал чемпионом России.
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Георгий Кушиташвили прилетел сегодня в Улан-Удэ
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