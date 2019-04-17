Забайкалье уступило Бурятии в первенстве Улан-Удэ по конному спорту

Победители отправятся на всероссийские соревнования в Москву
Открытый Чемпионат и Первенство города Улан-Удэ по конному спорту прошли с 11 по 13 апреля в пригородном КСК «Роксис». Соревнование состоялось в рамках отборочного этапа на Всероссийские соревнования «Кубок Победы» Maxima Park в городе Москве. Всего на старт вышли около 100 спортивных пар.
По итогам прошедших соревнований в командном зачете первое место завоевала команда «Роксис» из Улан-Удэ с 9 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Второе место у улан-удэнской СШОР №9. Третье место заняли спортсмены конно-спортивной секции при Читинской государственной заводской конюшне с ипподромом имени Хасоена Хакимова.
В соревнованиях также участвовали конные клубы Улан-Удэ Школа верховой езды «Золотая подкова», клуб «Гарцующий пони» и гости из забайкальского Краснокаменска клуб «Белая грива». Главную судейскую коллегию предоставила Федерация конного спорта Иркутской области.
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