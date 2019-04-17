В Забайкалье по тревоге подняли две тысячи мотострелков

Военнослужащие сдадут контрольную проверку за зимний период обучения



Сегодня личный состав мотострелкового соединения в Забайкальском крае, поднят по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Военнослужащие отработают нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, совершат марш на полигон, где с ними проведут тактическое учение с боевой стрельбой, сообщили в минобороны России.



Огневое воздействие на условного противника, осуществляющего наступление, окажут экипажи танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, расчёты минометов и самоходных гаубиц «Акация», а также операторы противотанковых ракетных комплексов «Корнет».



Свои навыки в уничтожении площадных целей, имитирующих скопление техники и живой силы «противника», продемонстрируют расчёты реактивных систем залпового огня «Град».



Помимо этого, прикрывать мотострелков от воздушного нападения будут расчёты зенитных самоходных установок «Шилка» и зенитных ракетных комплексов «Бук».



- Особое внимание исходя из опыта современных вооруженных конфликтов будет уделено противодействию дронам условного противника как ударным, так и разведывательным. К проверке привлечены около 2 тыс. военнослужащих, задействовано 500 единиц техники, – сообщает пресс-служба министерства обороны России.



По всему Восточному военному округу по тревоге было поднято более 30 тысяч военнослужащих.



