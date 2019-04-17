Операция «Дети России – 2019» поможет несовершеннолетним Бурятии

Стартовали профилактические мероприятия по предупреждению распространения наркомании

С 17 по 26 апреля в Бурятии пройдет первый этап межведомственной комплексной профилактической операции «Дети России - 2019».

«Операция проводится с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление факторов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их обороте», – передаёт пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ слова оперуполномоченного отдела организации взаимодействия с органами государственной власти Бурятии Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Татьяны Николаевой.

В рамках операции организованы профилактические мероприятия для студентов средних и высших учебных заведений Бурятии. Проводиться они будут сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РБ Республиканским наркологическим диспансером, специалистами министерства спорта и молодежной политики и министерства здравоохранения.



