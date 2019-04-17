Осуждённые научились декорировать их бисером, макаронными изделиями, крупой
В преддверии празднования Пасхи в исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по изготовлению и декорированию пасхальных яиц.
Осуждённые научились делать заготовки яиц из папье-маше и декорировать их подручными материалами - бисером, макаронными изделиями, крупой и атласными лентами.
- Подобные мастер-классы с осуждёнными приобщают их к истории, культуре и прививают уважение к религиозным традициям, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии Улан-Удэ декорировали пасхальные яйца
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённые научились декорировать их бисером, макаронными изделиями, крупой
Школу планируется завершить уже в декабре 2019 года
Лучшими стали представители Хабаровского края
В основу короткометражного фильма легла старинная легенда
Один из этапов акции прошёл в Хоринском районе
Ремонтные работы запланированы на весь день
«Ничто не сможет помешать», - заверяют власти города
Глава Бурятской митрополии отреагировал на слухи о якобы огромной зарплате
Возбуждено 45 уголовных дел
Мужчинам грозит крупный штраф
Виновница пыталась обжаловать приговор
Под отключение попали 9 домов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике днём местами небольшой мокрый снег
Общество, 16.04.2019
Юбилейная конференция состоится 18 апреля
Общество, 16.04.2019
Самым молодым участникам будет всего 5 лет