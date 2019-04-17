В улан-удэнской колонии Улан-Удэ декорировали пасхальные яйца

Осуждённые научились декорировать их бисером, макаронными изделиями, крупой



В преддверии празднования Пасхи в исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по изготовлению и декорированию пасхальных яиц.



Осуждённые научились делать заготовки яиц из папье-маше и декорировать их подручными материалами - бисером, макаронными изделиями, крупой и атласными лентами.



- Подобные мастер-классы с осуждёнными приобщают их к истории, культуре и прививают уважение к религиозным традициям, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

