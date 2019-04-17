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Военные инженеры из Бурятии стали третьими

Военные инженеры из Бурятии стали третьими
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшими стали представители Хабаровского края

В Восточном военном округе завершились окружные этапы конкурсов профессионального мастерства инженерных подразделений «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». За право представлять ВВО на всеармейских состязаниях боролись 150 сильнейших специалистов инженерных войск, сообщает газета «Красная звезда».

В комплексном зачёте команды оценивались по трём основным этапам: «Безопасный маршрут», «Инженерная формула» и «Спортивный». Последний включал соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната и подъёму гирь.

При выполнении специальных задач команды выявляли сильнейших в соответствии с эксплуатируемым видом военной техники.

Военнослужащие провели инженерную разведку местности, в том числе на наличие минных заграждений, выполнили уничтожение различных взрывных устройств, с использованием путепрокладчиков БАТ-2 восстановили участки пути и на время произвели засыпку траншеи, ранее оборудованную расчётами машин для отрывки котлована МДК. Расчёты инженерных машин разграждения ИМР-2 проделывали проходы в минных заграждениях и на время переместили по четыре бревна, установив их в заранее подготовленные выемки, что потребовало от военнослужащих высочайших профессиональных навыков в применении штатной техники. Помимо этого, конкурсанты выполнили нормативы по сборке на время механизированных мостов из комплекта тяжёлого механизированного моста ТММ.

По итогам трёх этапов абсолютными чемпионами стали военные инженеры соединения из Хабаровского края. Второе место у сборной команды объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае. Третье место заняли военнослужащие общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии.
военнослужащие учения
 
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