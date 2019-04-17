Движение через стеклозаводской переезд в Улан-Удэ будет ограничено

Ремонт переезда продлится до 3 мая



На железнодорожном переезде в посёлке Стеклозавод города Улан-Удэ с 16 апреля по 3 мая будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств будет ограничено:

- с 22:00 16 апреля до 07:00 17 апреля;

- с 22:00 18 апреля до 22:00 19 апреля;

- с 22:00 21 апреля до 22:00 22 апреля;

- с 22:00 23 апреля до 22:00 24 апреля;

- с 22:00 25 апреля до 04:00 26 апреля;

- с 22:00 28 апреля до 22:00 29 апреля;

- с 22:00 30 апреля до 04:00 1 мая;

- с 22:00 2 мая до 04:00 3 мая.



Проезд автотранспортных средств будет осуществляться по улицам Борсоева и Революции 1905 года, сообщает сайт Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

