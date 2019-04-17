Уроженка Бурятии, живущая в США, сняла на Байкале фильм









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от On the Shore Of An Ancient Sea (@ontheshoreofanancientsea) 7 Мар 2019 в 4:21 PST



В основу кино легла известная легенда об охотнике, который украл крылья одной из купающихся в озере небесных дев-лебедей и не дал ей улететь, а впоследствии женился на красавице.



- Этот проект очень личный для меня, и над ним работает команда единомышленников - артистов, музыкантов, танцоров и экологов со всего мира. Мы работаем над созданием уникального видения с традиционными монгольскими костюмами, лошадьми, юртами, местными актёрами, местами и дикой природой. Одним из наших основных мест съёмок является остров Ольхон, самый большой остров на Байкале, и по размеру он настолько широк, что может иметь свои собственные озера. Он сочетает в себе тайгу, степь и пустынный климат, дающий нам захватывающий пейзаж, который мы будем снимать беспилотными камерами (дронами). Мне посчастливилось побывать на нём, а главное найти это место! Это только лишь одно из тех великолепных мест, в которые я возьму вас с собой, - отмечает режиссёр Оюна Фурман. В основу кино легла известная легенда об охотнике, который украл крылья одной из купающихся в озере небесных дев-лебедей и не дал ей улететь, а впоследствии женился на красавице.- Этот проект очень личный для меня, и над ним работает команда единомышленников - артистов, музыкантов, танцоров и экологов со всего мира. Мы работаем над созданием уникального видения с традиционными монгольскими костюмами, лошадьми, юртами, местными актёрами, местами и дикой природой. Одним из наших основных мест съёмок является остров Ольхон, самый большой остров на Байкале, и по размеру он настолько широк, что может иметь свои собственные озера. Он сочетает в себе тайгу, степь и пустынный климат, дающий нам захватывающий пейзаж, который мы будем снимать беспилотными камерами (дронами). Мне посчастливилось побывать на нём, а главное найти это место! Это только лишь одно из тех великолепных мест, в которые я возьму вас с собой, - отмечает режиссёр Оюна Фурман.









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от On the Shore Of An Ancient Sea (@ontheshoreofanancientsea) 10 Мар 2019 в 4:17 PDT



В Интернете также размещены многочисленные фотографии и видео со съёмок с красивыми видами на Ольхон, озеро, снимки актёров из Бурятии, оператора, кинематографиста с их краткими биографиями. Кроме того, здесь рассказывается о работе художника раскадровки, костюмера.



- По мере приближения конца года мы хотели бы официально объявить, что сняли наш проект. Мы хотели бы поблагодарить наших замечательных актёров, команду, друзей, семью и всех, кто следил за нашим путешествием. Сейчас мы переходим к этапу постпроизводства и нуждаемся в вашей поддержке - распространении информации, - писали создатели фильма в конце 2018 года.



Трейлер к фильму-фэнтези обещают выпустить ближайшем будущем. В Интернете также размещены многочисленные фотографии и видео со съёмок с красивыми видами на Ольхон, озеро, снимки актёров из Бурятии, оператора, кинематографиста с их краткими биографиями. Кроме того, здесь рассказывается о работе художника раскадровки, костюмера.- По мере приближения конца года мы хотели бы официально объявить, что сняли наш проект. Мы хотели бы поблагодарить наших замечательных актёров, команду, друзей, семью и всех, кто следил за нашим путешествием. Сейчас мы переходим к этапу постпроизводства и нуждаемся в вашей поддержке - распространении информации, - писали создатели фильма в конце 2018 года.Трейлер к фильму-фэнтези обещают выпустить ближайшем будущем.













Уроженка Бурятии, проживающая сейчас в Америке, Оюна Фурман сняла короткометражную ленту на Байкале. В социальных сетях есть специальные страницы и сообщества, в которых рассказывается о процессе создания картины. Снимался фильм летом 2018 года преимущественно на острове Ольхон.- Добро пожаловать на нашу страницу фильма! Мы очень рады представить вам многолетний проект, созданный художниками со всего мира для демонстрации красоты Байкала и его богатой народной культуры, - сообщается в Сети.