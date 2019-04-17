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Уроженка Бурятии, живущая в США, сняла на Байкале фильм

Уроженка Бурятии, живущая в США, сняла на Байкале фильм
Общество, 
В основу короткометражного фильма легла старинная легенда

Уроженка Бурятии, проживающая сейчас в Америке, Оюна Фурман сняла короткометражную ленту на Байкале. В социальных сетях есть специальные страницы и сообщества, в которых рассказывается о процессе создания картины. Снимался фильм летом 2018 года преимущественно на острове Ольхон.

- Добро пожаловать на нашу страницу фильма! Мы очень рады представить вам многолетний проект, созданный художниками со всего мира для демонстрации красоты Байкала и его богатой народной культуры, - сообщается в Сети. 




В основу кино легла известная легенда об охотнике, который украл крылья одной из купающихся в озере небесных дев-лебедей и не дал ей улететь, а впоследствии женился на красавице.

- Этот проект очень личный для меня, и над ним работает команда единомышленников - артистов, музыкантов, танцоров и экологов со всего мира. Мы работаем над созданием уникального видения с традиционными монгольскими костюмами, лошадьми, юртами, местными актёрами, местами и дикой природой. Одним из наших основных мест съёмок является остров Ольхон, самый большой остров на Байкале, и по размеру он настолько широк, что может иметь свои собственные озера. Он сочетает в себе тайгу, степь и пустынный климат, дающий нам захватывающий пейзаж, который мы будем снимать беспилотными камерами (дронами). Мне посчастливилось побывать на нём, а главное найти это место! Это только лишь одно из тех великолепных мест, в которые я возьму вас с собой, - отмечает режиссёр Оюна Фурман. 




В Интернете также размещены многочисленные фотографии и видео со съёмок с красивыми видами на Ольхон, озеро, снимки актёров из Бурятии, оператора, кинематографиста с их краткими биографиями. Кроме того, здесь рассказывается о работе художника раскадровки, костюмера.

- По мере приближения конца года мы хотели бы официально объявить, что сняли наш проект. Мы хотели бы поблагодарить наших замечательных актёров, команду, друзей, семью и всех, кто следил за нашим путешествием. Сейчас мы переходим к этапу постпроизводства и нуждаемся в вашей поддержке - распространении информации, - писали создатели фильма в конце 2018 года.

Трейлер к фильму-фэнтези обещают выпустить ближайшем будущем. 



фильм Байкал США
 
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