Один из этапов акции прошёл в Хоринском районе
Во Всемирный день здоровья 7 апреля в России стартовала акция «10000 шагов к жизни». В акции приняли участие более 150 городов России. К мероприятию присоединились и хоринцы.
На стадионе собрались представители организаций и учреждений райцентра, школьники-волонтёры и «серебряные» волонтёры.
- Прошло уже 5 лет со дня создания в районе группы любителей скандинавской ходьбы, и в этот день присутствующие могли порадоваться тому, как слаженно и красиво скандиходы показали свои умения, поделились опытом проведения разминки, - сообщает минсоцзащиты Бурятии.
Участники мероприятия отмечали, что благодаря скандинавской ходьбе улучшилось их самочувствие, что они приобрели новый круг общения, который строится на ярком позитиве.
«10 000 шагов к жизни» делают жители Бурятии
Общество, Фото:
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