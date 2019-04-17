Ремонтные работы запланированы на весь день
Сегодня, 17 апреля, с 9:00 до 17:00 по улице Ангабаева 188, в районе Спиртзаводского тракта, будет прекращена подача холодной воды. Неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительных работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети.
Под отключение попадают жилые дома частного сектора по этой улице. Также отключат пожарные гидранты по улице Ангабаева 27, 36, 42, 121, 138, 174, 188.
Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ без воды останутся 7 пожарных гидрантов и частный сектор
Общество, Фото:
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