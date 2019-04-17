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В Улан-Удэ без воды останутся 7 пожарных гидрантов и частный сектор

В Улан-Удэ без воды останутся 7 пожарных гидрантов и частный сектор
Общество,  Фото:pixabay.com
Ремонтные работы запланированы на весь день

Сегодня, 17 апреля, с 9:00 до 17:00 по улице Ангабаева 188, в районе Спиртзаводского тракта, будет прекращена подача холодной воды. Неудобства связаны с проведением аварийно-восстановительных работ по замене пожарного гидранта на водопроводной сети.

Под отключение попадают жилые дома частного сектора по этой улице. Также отключат пожарные гидранты по улице Ангабаева 27, 36, 42, 121, 138, 174, 188.

Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
отключение воды
 
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