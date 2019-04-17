Возбуждено 45 уголовных дел
В Бурятии подвели итоги работы органов прокуратуры республики за 3 месяца 2019 года. Было выявлено более 4 800 нарушений закона, для устранения которых внесено 1 117 представлений, в суды направлено 835 исков, опротестовано 173 незаконных правовых акта, предостережено о недопустимости нарушения закона 121 должностное лицо.
К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 735 должностных лиц. По материалам прокуроров возбуждено 45 уголовных дел.
- Существенно возросло число выявленных органами прокуратуры нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования (на 43,7%), трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда (на 41%), в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на 27%), в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности (в 3 раза), - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами выявлено свыше 5 тысяч нарушений закона. Органам предварительного расследования направлено 375 требований об устранении нарушений закона, допущенных в ходе предварительного расследования, отменено более 2 тысяч незаконных процессуальных решений. По представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 153 должностных лица.
- В учреждениях уголовно-исполнительной системы, иных органах и организациях, участвующих в исполнении наказаний на территории республики, выявлено свыше 300 нарушений, - уточняют в прокуратуре.
Чтобы их устранить, прокурорами внесено 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 46 должностных лиц.
С начала года в Бурятии к ответственности привлечено 725 должностных лиц
Общество, Фото:
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