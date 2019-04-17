В Иркутской области поймали омулёвых браконьеров

Мужчинам грозит крупный штраф



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» в отношении местных жителей.



Автомобиль «Жигули» был остановлен в посёлке Култук. Проверив документы у водителя, инспекторы обратили внимание на приоткрытый багажник. Там полицейские обнаружили рыболовную сеть, а под ней запрещённый к вылову омуль. Водитель и его пассажир признались, что улов принадлежат им.



Браконьерам грозит крупный штраф. С 1 октября 2017 года введён запрет на вылов омуля в Байкале, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.