Улан-удэнцы более 5 часов оставались без воды

Под отключение попали 9 домов



Накануне, 16 апреля, в 18:00 из-за выхода воды из-под земли в районе улицы Туполева 2 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение. Под отключение попали многоквартирные дома по этой улице под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, и с улицы Королева 12,14.



В 23:30 авария устранена, вода появилась в домах горожан. Коммунальщики заварили свищ и установили хомут на чугунной трубе.



На период отсутствия водоснабжения был организован подвоз воды. Время отключения составило 5 часов 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.