16 Апреля

15 Апреля

Популярное

На ледовой арене «IceМетр» в Улан-Удэ устроят «Час хоккея»

На ледовой арене «IceМетр» в Улан-Удэ устроят «Час хоккея»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ледовая арена «IceМетр» приглашает всех желающих на «Час хоккея»

18 апреля на вечерний сеанс в 20.30 часов все желающие могут прийти покататься с клюшкой и шайбой (6+).

На лёд можно выйти в полной амуниции, взять с собой клюшки и шайбы, а профессиональные инструктора проведут для всех желающих улучшить свою технику, мастер-классы.

- Это абсолютно новый формат времяпрепровождения для Бурятии! На открытых катках города невозможно поиграть с клюшкой и шайбой во время массовых катаний. Сейчас, когда появилась возможность встать на коньки в любое время года, увеличилось и количество желающих самостоятельно поиграть в хоккей, - отмечает Павел Барнашов, управляющий ледовой ареной «IceМетр».

В программе вечера:

1. Мастер-классы от тренеров и действующих игроков ХК «Динамо» и ХК «Моритон»;
2. Две возрастные тренировочные группы: дети и взрослые;
3. Тренировочная игра для всех желающих.

В программе предусмотрено участие как профессионалов и любителей, так и новичков. Наличие минимальной защиты обязательно: шлем, наколенники, налокотники. Приветствуются накидки с командной символикой любимой хоккейной команды.

На данный момент разработан график спортивно-развлекательных мероприятий на ближайшие пару месяцев. Каждую неделю будут проходиться новые тематические вечера.

25 апреля пройдёт «Час фигурного катания» совместно с тренерами федерации фигурного катания Бурятии. Посетителям выпадет уникальная возможность попробовать новые элементы, узнать некоторый секреты тренировочного процесса юных спортсменов.

Рервая круглогодичная ледовая арена «IceМетр» в Бурятии начала работу с января 2019 года. На данный момент на льду проходят тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом и шайбой, дружественные турниры, и, конечно, массовые катания для населения.

Открыта предварительная запись на сайте icemetr.ru и по телефонам 305-000, 306-000
ледовая арена хоккей спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выбрали лучший рисунок памяти Героя России Алдара Цыденжапова
В Бурятии выбрали лучший рисунок памяти Героя России Алдара Цыденжапова
Общество, 16.04.2019
Победителем стала ученица школы, носящей имя героя
На ледовой арене «IceМетр» в Улан-Удэ устроят «Час хоккея»
На ледовой арене «IceМетр» в Улан-Удэ устроят «Час хоккея»
Общество, 16.04.2019
Ледовая арена «IceМетр» приглашает всех желающих на «Час хоккея»
В Улан-Удэ сообщили, куда сдавать батарейки
В Улан-Удэ сообщили, куда сдавать батарейки
Общество, 16.04.2019
Туда же можно отнести ртутьсодержащие лампы
Конкурс «Полицейский дядя Стёпа» стартовал в Бурятии
Конкурс «Полицейский дядя Стёпа» стартовал в Бурятии
Общество, 16.04.2019
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа»
На конкурс смешных роликов в Бурятии подали мало заявок
На конкурс смешных роликов в Бурятии подали мало заявок
Общество, 16.04.2019
Организаторы ждут от жителей ролики на первоапрельскую тему
Жителей Бурятии научат сажать деревья
Жителей Бурятии научат сажать деревья
Общество, 16.04.2019
Участники акции также узнают, как уберечь лес от пожаров, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером
В Улан-Удэ перед этапом Кубка мира в Пекине тренируются лучшие стрелки России
В Улан-Удэ перед этапом Кубка мира в Пекине тренируются лучшие стрелки России
Общество, 16.04.2019
25 спортсменов готовятся в Бурятии к вылету на этап Кубка мира. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Дальневосточный женский форум проходит в Забайкалье
Дальневосточный женский форум проходит в Забайкалье
Общество, 16.04.2019
На различных площадках форум соберёт около 1700 участников
Армрестлеры Улан-Удэ взяли медали «Сибирского медведя»
Армрестлеры Улан-Удэ взяли медали «Сибирского медведя»
Общество, 16.04.2019
В Омске с 13 по 14 апреля состоялся всероссийский турнир «Сибирский медведь» по армрестлингу
Борцовская юрта появилась в Муйском районе Бурятии
Борцовская юрта появилась в Муйском районе Бурятии
Общество, 16.04.2019
Здесь есть и тренажёрный зал, и восстановительный центр
Продажа социальных проездных в Улан-Удэ начнётся 22 апреля
Продажа социальных проездных в Улан-Удэ начнётся 22 апреля
Общество, 16.04.2019
Стоимость билета для пенсионера составит 300 рублей
Конкурс красоты «Дива Байкала 2019» впервые пройдёт в Иркутске
Конкурс красоты «Дива Байкала 2019» впервые пройдёт в Иркутске
Общество, 16.04.2019
Побороться за корону могут представительницы Бурятии
Экс-лидера профсоюзов Бурятии похоронят в Москве
Экс-лидера профсоюзов Бурятии похоронят в Москве
Общество, 16.04.2019
Прощание с Анатолием Голых состоится в четверг

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^