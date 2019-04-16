На ледовой арене «IceМетр» в Улан-Удэ устроят «Час хоккея»

Ледовая арена «IceМетр» приглашает всех желающих на «Час хоккея»



18 апреля на вечерний сеанс в 20.30 часов все желающие могут прийти покататься с клюшкой и шайбой (6+).



На лёд можно выйти в полной амуниции, взять с собой клюшки и шайбы, а профессиональные инструктора проведут для всех желающих улучшить свою технику, мастер-классы.



- Это абсолютно новый формат времяпрепровождения для Бурятии! На открытых катках города невозможно поиграть с клюшкой и шайбой во время массовых катаний. Сейчас, когда появилась возможность встать на коньки в любое время года, увеличилось и количество желающих самостоятельно поиграть в хоккей, - отмечает Павел Барнашов, управляющий ледовой ареной «IceМетр».



В программе вечера:



1. Мастер-классы от тренеров и действующих игроков ХК «Динамо» и ХК «Моритон»;

2. Две возрастные тренировочные группы: дети и взрослые;

3. Тренировочная игра для всех желающих.



В программе предусмотрено участие как профессионалов и любителей, так и новичков. Наличие минимальной защиты обязательно: шлем, наколенники, налокотники. Приветствуются накидки с командной символикой любимой хоккейной команды.



На данный момент разработан график спортивно-развлекательных мероприятий на ближайшие пару месяцев. Каждую неделю будут проходиться новые тематические вечера.



25 апреля пройдёт «Час фигурного катания» совместно с тренерами федерации фигурного катания Бурятии. Посетителям выпадет уникальная возможность попробовать новые элементы, узнать некоторый секреты тренировочного процесса юных спортсменов.



Рервая круглогодичная ледовая арена «IceМетр» в Бурятии начала работу с января 2019 года. На данный момент на льду проходят тренировки по фигурному катанию, хоккею с мячом и шайбой, дружественные турниры, и, конечно, массовые катания для населения.



Открыта предварительная запись на сайте icemetr.ru и по телефонам 305-000, 306-000

