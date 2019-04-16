В Улан-Удэ сообщили, куда сдавать батарейки

Туда же можно отнести ртутьсодержащие лампы
Администрация Улан-Удэ опубликовала места сбора отработанных ртутьсодержащих лам и батареек (химических источников тока).
Их можно сдать по следующим адресам:
1) в Железнодорожном районе
установлено 6 экотерминалов:
- ул. Октябрьская, 50 (3 шт.),
- ул. Краснодонская, 3б, (3 шт.).
2) в Октябрьском районе
установлено 3 экотерминала по ул. Загородная, 5;
3) в Советском районе
на прилегающей территории ООО «Залан» установлено 2 экотерминала:
- ул. Мерецкого, 34, (1 шт.)
- ул. Воровского, 17 (1 шт.)
Экотерминалы находятся в оперативном управлении комбината по благоустройству Улан-Удэ.
- Ежегодно комбинатом по благоустройству определяется организация, осуществляющая деятельность по сбору, транспортированию и утилизации, обезвреживанию, размещению отходов из указанных экотерминалов. В 2019 году победителем признан участник № 1 ИП Нороева. Заключение контракта планируется на 18 апреля 2019 года, - сообщили в Управлении информационной политики города.
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Туда же можно отнести ртутьсодержащие лампы
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