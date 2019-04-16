Конкурс «Полицейский дядя Стёпа» стартовал в Бурятии

В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа»



Конкурс проводится с 2013 года и проходит в два этапа: отборочный – на региональном уровне, финальный – на официальном сайте МВД России.



В этом году конкурс приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



В создании тематических поделок, посвящённых сотрудникам органов внутренних дел в период Великой Отечественной войны, могут принять участие дети в возрасте от 6 до 14 лет - воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся средних общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. Использовать можно любой материал, например, текстиль, пластик, бумагу или дерево.



Региональный этап конкурса продлится до 6 мая, а уже 7 мая члены Общественного совета при МВД по Бурятии выберут лучшие работы, которые представят Бурятию на федеральном уровне.



В 2018 году на конкурс «Полицейский дядя Стёпа» в МВД Бурятии поступило 118 тематических работ, в том числе семь коллективных. А композиция из пластилина «От полиции к полиции» шестиклассника из Джидинского района Ильи Благих, изображающая стражей правопорядка со времен Петра I и до наших дней, прошла в финал всероссийского конкурса МВД России.



Заявки вместе с работами необходимо направлять в пресс-службу МВД Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2а корп. 2. Телефон для справок: 8(3012)275-307 или 8(3012)275-185.

