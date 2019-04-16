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Жителей Бурятии научат сажать деревья

Жителей Бурятии научат сажать деревья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники акции также узнают, как уберечь лес от пожаров, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером

Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб «Добавь зелёного», цель которого — привлечение людей к сохранению и приумножению зелёных насаждений в нашей стране. Его участники узнают, как уберечь лес от пожаров, сажать деревья, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером. В рамках флешмоба пройдут вебинары о лесовосстановлении и партизанском садоводстве. Об этом сообщает пресс-служба движения ЭКА.

Для участия во флешмобе жителям Бурятии необходимо зарегистрироваться на платформе ecowiki.ru/addgreen и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

- распространить в соцсетях советы о том, как уберечь леса от пожаров;
- изучить правила рационального использования бумаги;
- внести вклад в посадку деревьев;
- сделать семенные бомбы и «взорвать» их там, где мало растений;
- разбить огород на подоконнике или балконе и другие.

- Каждый год в России стремительно сокращаются леса и городские зелёные зоны. Наша задача — поделиться с участниками флешмоба лайфхаками, благодаря которым они смогут влиять на эти проблемы и сделать свой вклад в сохранение зелёных территорий нашей страны, — отмечает директор движения ЭКА Елена Горохова.

Флешмоб «Добавь зелёного» стартовал на портале Ecowiki.ru — платформе открытых знаний и технологий для популяризации экологичного образа жизни и развития экологического сообщества России. В течение года на платформе будет запущено 10 флешмобов, самых активных участников которых ждут полезные экопризы. Участниками акций в рамках проекта уже стали более 4 тысяч россиян.

Проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Справка:

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение к природе. Среди направлений работы ЭКА – реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодёжи и взрослых; формирование ответственного обращения с отходами; защита экологических прав граждан; лесовосстановление и другие. Общий охват всех программ и проектов ЭКА составляет сегодня около 3 миллионов человек.

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