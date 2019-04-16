Дальневосточный женский форум проходит в Забайкалье

На различных площадках форум соберёт около 1700 участников
16 апреля в Забайкальском крае стартовал I Дальневосточный женский форум. В его работе приняли участие врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, представители федеральных и региональных ведомств, социально ориентированных некоммерческих организаций, корпораций, Союза женщин страны и советов женщин из регионов ДФО, делегации женщин из Монголии, Китая, главы районов.
Александр Осипов отметил, что тема форума «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов» актуальна для Забайкальского края.
- Для Забайкалья сегодня главным приоритетом является сбережение и приумножение народа. Для этого краю требуется ускоренное социально-экономическое развитие. Вхождение в Дальневосточный федеральный округ даёт нам действенный механизм развития. С начала этого года для забайкальцев, как для дальневосточников, действуют меры поддержки семей – единовременная выплата при рождении первого ребёнка - 25 тысяч рублей, дополнительный материнский капитал на второго ребёнка в размере 135 тысяч рублей, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка – почти 12 тысяч рублей, - сказал он.
- Подобные женские форумы пройдут в различных регионах России, но старт мы даём здесь, в Забайкальском крае, в Дальневосточном федеральном округе, развитие которого объявлено национальным приоритетом России на ближайшие десятилетия, - подчеркнула председатель Союза женщин России, член Совета Федерации Екатерина Лахова.
На различных площадках форум соберёт около 1700 участников. Его посетят представители всех регионов Дальневосточного федерального округа, а также гости из Иркутской области. Своих делегатов направили практически все муниципальные районы Забайкальского края — это около 250 человек. Форум продолжит работу 17 апреля. В этот день будут подведены итоги I Дальневосточного женского форума, сообщает пресс-служба правительства края.
Дальневосточный женский форум проходит в Забайкалье
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