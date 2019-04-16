Армрестлеры Улан-Удэ взяли медали «Сибирского медведя»

В Омске с 13 по 14 апреля состоялся всероссийский турнир «Сибирский медведь» по армрестлингу
В составе сборной команды Бурятии успешно выступили представители спортивной школы №3 Улан-Удэ. Они заняли призовые места:
Среди юношей:
Савельев Иван - 3 место (правая рука), весовая категория 80 кг;
Среди мужчин:
Михалёв Валентин - 3 место (права рука), весовая категория 70 кг.
Среди женщин:
Рютина Даша - 3 место (левая рука, правая рука, общее - 3 место, весовая категория свыше 65 кг.
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Выдача началась вчера
В Омске с 13 по 14 апреля состоялся всероссийский турнир «Сибирский медведь» по армрестлингу
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