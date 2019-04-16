Армрестлеры Улан-Удэ взяли медали «Сибирского медведя»

В составе сборной команды Бурятии успешно выступили представители спортивной школы №3 Улан-Удэ. Они заняли призовые места:Рютина Даша - 3 место (левая рука, правая рука, общее - 3 место, весовая категория свыше 65 кг.

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