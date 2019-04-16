Стоимость билета для пенсионера составит 300 рублей
В этом году в Улан-Удэ сохраняется льготный проезд по социальному проездному билету. Его стоимость для пенсионера составит 300 рублей.
Продажа этих билетов начнётся с 22 апреля. При приобретении проездного необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение. Проездной билет действителен в течение одного месяца и даёт право проезда неограниченное число раз.
Места реализации проездных билетов и график их работы:
1) киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «Сагаан Морин» по ул. Гагарина; время работы: пн (15:00-18:00), вт (9:00-12:00), чт (9:00-12:00), пт (15:00-18:00);
2) киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «БНЦ» по ул. Сахьяновой; время работы: ср (9:00-12:00);
3) приёмная администрации микрорайона Загорск (ул. Столичная, 2а); время работы: в будни 09:00-12:00;
4) здание правления СНТ «Весна» (мкр. Левый берег); время работы: чт, пт, сб, вс с 10:00 до 15:00 часов;
5) диспетчерский пункт МУП «Городские маршруты» (пр. Автомобилистов, 3а, тел. 44-72-10, 44-82-54); ежедневно 9:00-12:00, 13:00-17:00.
Право на льготный проезд имеют граждане при предъявлении проездного билета и пенсионного удостоверения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Продажа социальных проездных в Улан-Удэ начнётся 22 апреля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На различных площадках форум соберёт около 1700 участников
Спортсменкам 13 лет
Выдача началась вчера
В Омске с 13 по 14 апреля состоялся всероссийский турнир «Сибирский медведь» по армрестлингу
Здесь есть и тренажёрный зал, и восстановительный центр
Стоимость билета для пенсионера составит 300 рублей
Побороться за корону могут представительницы Бурятии
Прощание с Анатолием Голых состоится в четверг
Лидер группы Александр Архинчеев профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением
Для поклонения мощи были выставлены на плацу соединения воздушно-десантных войск
«Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям», рассказывают про неё
Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших редакций
Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих
Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни
90-летняя Ангела Воробьёва каждый день обливается холодной водой и ходит несколько километров