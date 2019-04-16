Продажа социальных проездных в Улан-Удэ начнётся 22 апреля

Стоимость билета для пенсионера составит 300 рублей



В этом году в Улан-Удэ сохраняется льготный проезд по социальному проездному билету. Его стоимость для пенсионера составит 300 рублей.



Продажа этих билетов начнётся с 22 апреля. При приобретении проездного необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение. Проездной билет действителен в течение одного месяца и даёт право проезда неограниченное число раз.



Места реализации проездных билетов и график их работы:



1) киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «Сагаан Морин» по ул. Гагарина; время работы: пн (15:00-18:00), вт (9:00-12:00), чт (9:00-12:00), пт (15:00-18:00);

2) киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «БНЦ» по ул. Сахьяновой; время работы: ср (9:00-12:00);

3) приёмная администрации микрорайона Загорск (ул. Столичная, 2а); время работы: в будни 09:00-12:00;

4) здание правления СНТ «Весна» (мкр. Левый берег); время работы: чт, пт, сб, вс с 10:00 до 15:00 часов;

5) диспетчерский пункт МУП «Городские маршруты» (пр. Автомобилистов, 3а, тел. 44-72-10, 44-82-54); ежедневно 9:00-12:00, 13:00-17:00.



Право на льготный проезд имеют граждане при предъявлении проездного билета и пенсионного удостоверения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

