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Продажа социальных проездных в Улан-Удэ начнётся 22 апреля

Продажа социальных проездных в Улан-Удэ начнётся 22 апреля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость билета для пенсионера составит 300 рублей

В этом году в Улан-Удэ сохраняется льготный проезд по социальному проездному билету. Его стоимость для пенсионера составит 300 рублей.

Продажа этих билетов начнётся с 22 апреля. При приобретении проездного необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение. Проездной билет действителен в течение одного месяца и даёт право проезда неограниченное число раз.

Места реализации проездных билетов и график их работы:

1) киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «Сагаан Морин» по ул. Гагарина; время работы: пн (15:00-18:00), вт (9:00-12:00), чт (9:00-12:00), пт (15:00-18:00);
2) киоск МУП «Управление трамвая» на остановке «БНЦ» по ул. Сахьяновой; время работы: ср (9:00-12:00);
3) приёмная администрации микрорайона Загорск (ул. Столичная, 2а); время работы: в будни 09:00-12:00;
4) здание правления СНТ «Весна» (мкр. Левый берег); время работы: чт, пт, сб, вс с 10:00 до 15:00 часов;
5) диспетчерский пункт МУП «Городские маршруты» (пр. Автомобилистов, 3а, тел. 44-72-10, 44-82-54); ежедневно 9:00-12:00, 13:00-17:00.

Право на льготный проезд имеют граждане при предъявлении проездного билета и пенсионного удостоверения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
проездные билеты
 
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