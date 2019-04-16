Конкурс красоты «Дива Байкала 2019» впервые пройдёт в Иркутске

Побороться за корону могут представительницы Бурятии
В Иркутске впервые пройдёт конкурс красоты «Мисс и Миссис Дива Байкала 2019». За короны самых красивых могут побороться незамужние девушки в возрасте от 16 до 28 лет и ростом от 165 сантиметров (категория «Мисс») и замужние женщины с детьми от 28 до 45 лет (категория «Миссис»). Об этом сообщил паблик «Вконтакте» «Я живу в Иркутске».
К участию приглашаются представительницы Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.
Участницы, прошедшие кастинг, в течение 1,5 месяцев будут готовиться к выходу на подиум.
Победительницы в номинациях «Мисс Дива Байкала 2019» и «Миссис Дива Байкала 2019» представят Иркутск на всероссийском конкурсе «Miss Russian Diva 2019». Финал пройдёт летом текущего года в Москве.
Конкурс красоты «Дива Байкала 2019» впервые пройдёт в Иркутске
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