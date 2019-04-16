Прощание с Анатолием Голых состоится в четверг
18 апреля в Москве похоронят бывшего председателя объединения организаций профсоюзов Бурятии, экс-декана исторического факультета БГУ Анатолия Голых.
- Прощание с Голых Анатолием Владимировичем состоится в четверг, 18 апреля 2019 года, в 9 часов 30 минут по адресу: г. Москва, 1-ый Пехотный переулок, дом 9 строение 27. В качестве ориентира- Белый храм. Прощание будет проходить в Траурном зале Госпиталя ФСБ, - сообщила дочь Анатолия Голых Ирина.
После прощания в траурном зале состоится отпевание в госпитальном храме. Похоронят Анатолия Голых на Анкудиновском кладбище.
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший лидер профсоюзов Бурятии ушёл из жизни после продолжительной болезни 9 апреля.
Экс-лидера профсоюзов Бурятии похоронят в Москве
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