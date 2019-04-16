В Улан-Удэ состоится молодёжный фестиваль национальных культур «Территория мира»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он посвящен Году культуры и искусства



18 апреля в 2 часа дня в ТРЦ «Пионер» стартует молодёжный фестиваль национальных культур «Территория мира», посвященный Году культуры и искусства.



В программе запланированы презентации национальных блюд, костюмов и выступление художественной самодеятельности. Среди участников присутствуют представители различных национальностей, будут представлены бурятская, русская, татарская, монгольская, узбекская, китайская и эвенкийская культуры. К участию в фестивале приглашены школы и учреждения среднего профессионального образования Советского района.



Организаторами мероприятия стали Администрация Советского района, Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике города Улан-Удэ и Бурятский лесопромышленный колледж.



Целью проведения фестиваля организаторы ставили ознакомление молодёжи с историей, фольклором, особенностями быта народов разных национальностей России, воспитание толерантного отношения к представителям разных национальностей, формирование национального самосознания в рамках гражданско-патриотического воспитания, сообщает городское Управление по информационной политике.

