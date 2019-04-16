Он посвящен Году культуры и искусства
18 апреля в 2 часа дня в ТРЦ «Пионер» стартует молодёжный фестиваль национальных культур «Территория мира», посвященный Году культуры и искусства.
В программе запланированы презентации национальных блюд, костюмов и выступление художественной самодеятельности. Среди участников присутствуют представители различных национальностей, будут представлены бурятская, русская, татарская, монгольская, узбекская, китайская и эвенкийская культуры. К участию в фестивале приглашены школы и учреждения среднего профессионального образования Советского района.
Организаторами мероприятия стали Администрация Советского района, Управление по делам молодежи Комитета по социальной и молодежной политике города Улан-Удэ и Бурятский лесопромышленный колледж.
Целью проведения фестиваля организаторы ставили ознакомление молодёжи с историей, фольклором, особенностями быта народов разных национальностей России, воспитание толерантного отношения к представителям разных национальностей, формирование национального самосознания в рамках гражданско-патриотического воспитания, сообщает городское Управление по информационной политике.
В Улан-Удэ состоится молодёжный фестиваль национальных культур «Территория мира»
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