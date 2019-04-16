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Группа Shono выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии

Группа Shono выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии
Общество, 
Лидер группы Александр Архинчеев профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением

Shono – частый музыкальный гость в Улан-Удэ, но на фестивале их не было четыре года. В этом июле этно-рок и фантастическое горловое пение иркутской группы снова прозвучат на опен-эйре в Бурятии.

Группу Shono в 2014 году основал мультиинструменталист, исполнитель горлового пения Александр Архинчеев. В этом же году группа выступила на фестивале «Голос кочевников», тогда ещё в Этнографическом музее. Через год команда приняла участие в проекте «Реинкарнация» в рамках фестиваля, где аутентичные бурятские песни исполнялись в необычных электронных и рок-аранжировках. В этом же году группа выпустила свой первый альбом «Охотники» (HUNTERS).

- Лидер Shono, Александр Архинчеев, профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением и мастерски играет на бурятских и монгольских традиционных инструментах. Музыканты используют обычный, на первый взгляд, состав инструментов. Но на сцене создают рок-н-рольную атмосферу, от которой невозможно оторваться, не дослушав до конца, - отметили в пресс-службе Бурятской филармонии.



Shono выступила на многих российский музыкальных фестивалях – «Путь к себе» (Калуга), Baikal-live (Иркутск), «Мир Сибири» (Красноярский край), «ВОТЭТНО!» (Горный Алтай), Sib World Music Fest (Новосибирск). И не только российских – The Spirit of Tengri и Nomad Way (Казахстан), Porta (Латвия), Международный фестиваль сближения культур (Польша).

Состав группы следующий: Александр Архинчеев (морин-хур, горловое пение, лимба, товшуур, аранжировка), Владимир Сидоров (бас-гитара, бэк-вокал, горловое пение, варган), Евгения Томитова (ятага, бэк-вокал) и Константин Токарский (ударные, перкуссия, бэк-вокал).

«Голос кочевников-2019» пройдёт 12-13 июля в этно-туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района. Хедлайнером фестиваля станет известная российская группа «Мельница». Также электронный музыкальный дуэт из Южной Кореи Animal Divers выступит на фестивале в Бурятии.
Голос кочевников
 
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