Группа Shono выступит на «Голосе кочевников» в Бурятии

- Лидер Shono, Александр Архинчеев, профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением и мастерски играет на бурятских и монгольских традиционных инструментах. Музыканты используют обычный, на первый взгляд, состав инструментов. Но на сцене создают рок-н-рольную атмосферу, от которой невозможно оторваться, не дослушав до конца, - отметили в пресс-службе Бурятской филармонии.

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