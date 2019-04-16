Для поклонения мощи были выставлены на плацу соединения воздушно-десантных войск
В Бурятии временно исполняющий обязанности командующего 36 армией Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук и командиры соединений и воинских частей объединения приложились к мощам святых.
В Улан-Удэ мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, Федора Ушакова и частицу древа животворящего креста доставили представители фонда священномученика Вонифатия.
В мероприятии также приняли участие глава Бурятской митрополии митрополит Савватий, представители исполнительной и законодательной власти региона и благотворители.
Для поклонения мощи были выставлены на плацу соединения воздушно-десантных войск.
Архипастырь обратился со словами приветствия и благословения к присутствующим. Каждый военнослужащий приложился к святыням.
После чего святыни были переданы для хранения и поклонения в храм соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные встретили мощи святых
Общество, Фото:
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