В Бурятии выбрали лучший рисунок памяти Героя России Алдара Цыденжапова

Победителем стала ученица школы, носящей имя героя



В рамках Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств прошёл конкурс детских рисунков «Нарисуй Алдара», посвященный матросу Тихоокеанского флота, который ценой своей жизни спас более 300 человек – Алдару Цыденжапову. Все работы были выставлены в холле Физкультурно-спортивного комплекса во время проведения Фестиваля, сообщает Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия.



Были представлены и портреты, и целые художественные сюжеты. Дети изображали Алдара по-разному, каждый вложил в рисунок что-то свое, и было непросто определить победителей. Решением конкурсной комиссии ими стали:

1 место – Бурхянова Алина, 11 лет, школа №57 им. Героя России Алдара Цыденжапова;

2 место – Еремеева Диана, 11 лет, Федерация Художественной гимнастики Республики Бурятия;

3 место – Тутаева Мария, Союз тхэквондо Бурятии.



Лауреатами стали Саксудаева Мария, 13 лет, гимназия №33; Дабаев Амгалан, 11 лет, школа №49; Бурдуковская Елизавета, 12 лет, Дом творчества Железнодорожного района; Уханаева Дарина, 8 лет, школа №47; Болонева Софья, 5 лет, школа №63; Портнягина Валерия, 13 лет, Ilkin Dojo школа каратэ Киокушинкай; Лобазеров Даниил, 4 года, детский сад №13.

