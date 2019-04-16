«Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям», рассказывают про неё
Фотография и рассказ про кошку из Иволгинского дацана республики опубликованы в Facebook на странице религиозного учреждения.
- Все привыкли видеть в Иволгинском дацане много собак - больших и маленьких, но здесь есть и котики, или кошки. Например, вот эта, ставшая уже героиней многих снимков прихожан и гостей дацана кошка из дворца Хамбо ламы Этигэлова. Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям. А потом выходит на улицу и гордо садится у входа, - написала пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.
На снимке и вправду животное гордо восседает у входа в храм.
Пользователи активно лайкают запись и комментируют, отмечая, что кошка - умиротворённая:
«Котики, а особенно котята по осени или весне, это дополнительная ми-ми-мишная экскурсия. Особенно дети пищат от восторга, когда видят»
«Ом мани падме хум»
«Большая»
Кошка из Иволгинского дацана в Бурятии очаровала пользователей Сети
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лидер группы Александр Архинчеев профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением
Для поклонения мощи были выставлены на плацу соединения воздушно-десантных войск
«Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям», рассказывают про неё
Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших редакций
Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих
Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни
90-летняя Ангела Воробьёва каждый день обливается холодной водой и ходит несколько километров
В квесте примут участие студенты учебных заведений Улан-Удэ, а также команды работающей молодёжи
Осуждённые сами сшили костюмы, приготовили декорации и сделали постановку
Случаев гриппа в республике нет
На дороги вышли юные инспекторы движения
Лыжницу завалили цветами и подарками, среди которых сертификат на миллион рублей
С 16 по 18 апреля Бурятия участвует во всероссийской тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами
В Национальный день донора будет работать мобильная станция переливания крови
В конкурсе приняли участие 30 водителей