Кошка из Иволгинского дацана в Бурятии очаровала пользователей Сети

«Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям», рассказывают про неё



Фотография и рассказ про кошку из Иволгинского дацана республики опубликованы в Facebook на странице религиозного учреждения.



- Все привыкли видеть в Иволгинском дацане много собак - больших и маленьких, но здесь есть и котики, или кошки. Например, вот эта, ставшая уже героиней многих снимков прихожан и гостей дацана кошка из дворца Хамбо ламы Этигэлова. Она совершает гороо внутри дворца, спит на стуле и ластится к посетителям. А потом выходит на улицу и гордо садится у входа, - написала пресс-секретарь дацана Алла Намсараева.



На снимке и вправду животное гордо восседает у входа в храм.



Пользователи активно лайкают запись и комментируют, отмечая, что кошка - умиротворённая:



«Котики, а особенно котята по осени или весне, это дополнительная ми-ми-мишная экскурсия. Особенно дети пищат от восторга, когда видят»

«Ом мани падме хум»

«Большая»



