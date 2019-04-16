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Фестиваль школьных газет прошёл в Бурятии

Фестиваль школьных газет прошёл в Бурятии
Общество, 
Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших редакций

12 апреля в Посольской школе в Кабанском районе прошёл XI районный фестиваль школьных газет «Дерзай, юнкор!». В конкурсе участвовали представители 11 школ.

В этом году тема фестиваля: «Чистота души - чистота природы» была определена заранее. Каждая редакция школьной газеты приготовила домашнее задание по заявленной теме.

Сначала участники рассказали о себе, используя презентации, вокал и театрализованные постановки. Члены жюри учитывали коммуникативность, умение оригинально подать информацию, грамотность и своеобразие стиля изложенного материала.

Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших школьных редакций, сообщили в администрации района.
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