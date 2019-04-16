Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших редакций
12 апреля в Посольской школе в Кабанском районе прошёл XI районный фестиваль школьных газет «Дерзай, юнкор!». В конкурсе участвовали представители 11 школ.
В этом году тема фестиваля: «Чистота души - чистота природы» была определена заранее. Каждая редакция школьной газеты приготовила домашнее задание по заявленной теме.
Сначала участники рассказали о себе, используя презентации, вокал и театрализованные постановки. Члены жюри учитывали коммуникативность, умение оригинально подать информацию, грамотность и своеобразие стиля изложенного материала.
Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших школьных редакций, сообщили в администрации района.
Фестиваль школьных газет прошёл в Бурятии
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