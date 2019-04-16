Фестиваль школьных газет прошёл в Бурятии

Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших редакций



12 апреля в Посольской школе в Кабанском районе прошёл XI районный фестиваль школьных газет «Дерзай, юнкор!». В конкурсе участвовали представители 11 школ.



В этом году тема фестиваля: «Чистота души - чистота природы» была определена заранее. Каждая редакция школьной газеты приготовила домашнее задание по заявленной теме.



Сначала участники рассказали о себе, используя презентации, вокал и театрализованные постановки. Члены жюри учитывали коммуникативность, умение оригинально подать информацию, грамотность и своеобразие стиля изложенного материала.



Организаторы фестиваля отметили дипломами и грамотами работу лучших школьных редакций, сообщили в администрации района.

