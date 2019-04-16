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Парки Улан-Удэ закроют на противоклещевую обработку

Парки Улан-Удэ закроют на противоклещевую обработку
Общество,  Фото:pixabay.com
Территорию обработают в четырех парках

22 апреля в парках имени С. Н. Орешкова и «Юбилейный» и 23 апреля в парках «Молодежный» и имени Д. Ж. Жанаева пройдёт противоклещевая (акарицидная) обработка территории.

Как сообщает Дирекция по паркам культуры и отдыха города Улан-Удэ, в связи с данным мероприятием, в эти дни парки работать не будут.
клещи парки отдыха
 
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