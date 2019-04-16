В Иркутске пройдет фестиваль любительского цирка

Самым молодым участникам будет всего 5 лет



Второй межрегиональный фестиваль-конкурс цирковых любительских коллективов «Звезды цирка - 2019» пройдет в Иркутском цирке с 11 по 12 мая.



Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в различных жанрах циркового искусства: акробатики, воздушной гимнастике, эквилибристике, жонглировании, клоунаде, фокусах, дрессуре и оригинальном жанре. Принять участие в фестивале могут как коллективы, так и отдельные исполнители. Также все артисты в зависимости от возраста будут разделены на 4 категории: от 5 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 22 лет, от 23 лет и старше.



Кроме конкурсных прослушиваний в программе фестиваля – круглый стол и мастер-классы с участием членов жюри.



Организаторами фестиваля выступили Иркутский государственный цирк и Иркутский областной Дом народного творчества.



