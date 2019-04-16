Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих
В Бурятии на полигоне Бурдуны стартовала проверка боевой готовности подразделений мотострелкового соединения. По результатам проверки они смогут получить почётное наименование «Ударное».
К проверке привлекаются шесть подразделений, в частности мотострелковое, танковое, гаубично - самоходное артиллерийское, инженерное, РХБ защиты и разведывательное подразделения.
В ходе активной фазы военнослужащие продемонстрируют свои навыки в вождении боевых машин, выполнении огневых задач.
Помимо этого, необходимо будет выполнить нормативы по инженерной, тактико-специальной, физической подготовке, РХБ защите.
На завершающей стадии состоятся тактические учения с боевой стрельбой, при проведении которых военнослужащие продемонстрируют свои профессиональные навыки.
Особое внимание будет уделено умению командиров принимать оперативные и верные решения, слаженности действий подразделений и организации связи в условиях высокоманевренного боя.
Часть огневых задач будет выполнена в ночное время суток.
Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих, задействовано около 150 единиц вооружения и специальной техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы «Акация», разведывательные машины РХМ-6, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии подразделения борются за звания ударных
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