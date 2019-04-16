В Бурятии подразделения борются за звания ударных

Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих



В Бурятии на полигоне Бурдуны стартовала проверка боевой готовности подразделений мотострелкового соединения. По результатам проверки они смогут получить почётное наименование «Ударное».



К проверке привлекаются шесть подразделений, в частности мотострелковое, танковое, гаубично - самоходное артиллерийское, инженерное, РХБ защиты и разведывательное подразделения.



В ходе активной фазы военнослужащие продемонстрируют свои навыки в вождении боевых машин, выполнении огневых задач.



Помимо этого, необходимо будет выполнить нормативы по инженерной, тактико-специальной, физической подготовке, РХБ защите.



На завершающей стадии состоятся тактические учения с боевой стрельбой, при проведении которых военнослужащие продемонстрируют свои профессиональные навыки.



Особое внимание будет уделено умению командиров принимать оперативные и верные решения, слаженности действий подразделений и организации связи в условиях высокоманевренного боя.



Часть огневых задач будет выполнена в ночное время суток.



Всего к проверке привлечено более тысячи военнослужащих, задействовано около 150 единиц вооружения и специальной техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы «Акация», разведывательные машины РХМ-6, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

