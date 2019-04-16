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В дацанах Бурятии пройдёт крупный хурал

В дацанах Бурятии пройдёт крупный хурал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни

18-20 апреля в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт Дуйнхор хурал, посвящённый божеству Идаму Калачакре.

Традиция почитания Калачакры идёт по линии преемственности от самого Будды Шакьямуни. Учение тантры Калачакры (Дуйнхор) реализованным земным и неземным существам по просьбе великого царя Шамбалы Сучандры – воплощения Ваджрапани – даровал сам Будда Шакьямуни, одновременно находясь в двух местах: на юге Индии, в местности Даньякатака Амарвати, и в Раджгире, на скале Грифов, где передавал учение второго поворота колеса Дхармы – сутру запредельной мудрости «Праджня парамита».

- Чтобы передать существам этой эпохи могучее учение о законах времени, о взаимодействии и взаимозависимости микрокосма и макрокосма, то есть человека и Вселенной, человека и всего мироздания, о совершенстве и величии Дхармы, в Даньякатаке Будда явил себя в облике самого владыки времени Калачакры. Через несколько дней после дарования тантры жители этой местности стали свидетелями чуда: с неба пошёл дождь из рисовых зерен. Это было знаком величайшего благословения Будд и Бодхисаттв, ведь огромное количество живых существ в те дни обрели здесь плод «прорезавшегося уха» и вскоре очень быстро достигли высоких духовных реализаций. В память об этом чуде жители назвали это место «Балдан Брэйбун» – буквально «там, где появилась гора риса», а позже они воздвигли здесь гигантскую ступу, - отметили в пресс-службе Сангхи России.

В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых, с благословения Первого Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева.

Благодаря усилиям VII Пандито Хамбо ламы Сандэлэг Ванчикова, в 1864 году Дуйнхор хурал впервые был проведён в резиденции Хамбо ламы – Тамчинском дацане. Затем он был введён в практику других дацанов. В комплексе многих монастырей имелись Дуйнхор дуганы. Потому тантра Калачакры приносит неиссякаемое благо той земле, где она существует, где проводятся мистерии Цам, где происходят посвящения в тантру Калачакры.

Расписание хуралов:

- в первый день праздника, четверг, 18 апреля, с 9:00 до 11:30 ламы проведут Ганжур хурал;

- основным считается второй день праздника, пятница, 19 апреля, Дуйнхор хурал. Подношение и восхваление Идаму Калачакре. В этот день в Согчен дугане будет проходить поклонение Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову, который является большим практиком Калачакры, сумевшим познать тайны владыки времени.

- 20 апреля, в субботу, ламы дацанов будут читать молебен, посвящённый защитникам – сахюусанам дацана.


буддизм дацан
 
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