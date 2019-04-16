В Бурятии утвержден план празднования годовщины Великой Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Его основные пункты – социальная защита и охрана здоровья ветеранов, военно-патриотические мероприятия



Согласно утвержденному Правительством РБ плану празднования 74-ой годовщины Великой Победы, проводятся проверки условий проживания всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны, Также принимаются меры по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании и по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому. Оздоровление ветеранов ВОВ проводится на базе гериатрического отделения Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, сообщает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия.

Во всех районах республики организована работа консультационных пунктов, предоставляется адресная помощь на проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан. Волонтеры оказывают помощь ветеранам и вдовам погибших участников ВОВ, участников боевых действий в домашней уборке.



Один из разделов плана посвящен тематическим, информационно-пропагандистским и культурно-массовым мероприятиям. В их числе торжественный митинг и церемония возложения венков, марш юнармейцев «Парад юных патриотов», Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» и другие. Также в республике пройдет акция «Благоустройство памятных мест» в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна».



К памятной дате будут организованы турнир по бильярду среди инвалидов, «Диктант Победы» и другие спортивные состязания.

Так, в память Героя СССР В.Б. Борсоева будет проведен легкоатлетический пробег, Героя СССР Д.Ж.Жанаева – республиканский турнир по боксу, полного кавалера Орденов Славы П.А.Попова – чемпионат Республики Бурятии в беге по шоссе, Героя СССР Е.И.Соломенникова – республиканский турнир по боксу, Героя СССР Ж.Е. Тулаева – республиканский турнир по вольной борьбе.

