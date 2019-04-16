Улан-удэнские врачи вылечили 90-летнюю рекордсменку книги Гиннесса

90-летняя Ангела Воробьёва каждый день обливается холодной водой и ходит несколько километров
Бывший педагог Ангела Викторовна Воробьёва четыре года назад, когда ей было 86 лет, установила рекорд Гиннесса, став самым пожилым человеком, покорившим высочайшую точку Африканского континента – вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров.
Учитель по физике Ангела Викторовна – опытная путешественница. За последние 10 лет она успела побывать с дочерью в девяти странах мира, в том числе - в Австралии, в Африке, в Китае, на Антарктиде. За время своих путешествий пенсионерка поднималась в небо на воздушном шаре, в подводной лодке опускалась на 35 метров в Индийском океане, в гидрокостюме обследовала море на Большом Барьерном рифе в Австралии
Рекордсменка почти не пьёт лекарств. Секрет её молодости и хорошего самочувствия - получасовая зарядка утром и обливание холодной водой. Желательно из ведра. Несколько лет назад их дачную электричку отменили, и теперь, возвращаясь с огорода, они с дочерью идут пешком 5 км до маршрутки.
Недавно путешественница обратилась в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко в гинекологическое отделение. Её лечением занимался заместитель главного врача по высокотехнологичной медпомощи, врач-гинеколог Анатолий Дмитриев.
Вера Павловна, дочь Ангелы Викторовны, написала отзыв на сайте РКБ им. Н.А.Семашко:
«Моей маме Воробьевой Ангеле Викторовне - 90 лет. В этом возрасте больницы зачастую пациента не берут на лечение, тем более, на операцию. Но Доктор Дмитриев не просто великолепно ее прооперировал. Он совершил Чудо, и длилось это Чудо всего три дня: первый – госпитализация, второй – операция, третий – выписка! И я бесконечно благодарна Анатолию Валерьевичу, прекрасному человеку и Доктору с большой буквы за то, что он продлил ей жизнь, позволил и дальше жить ярко, интересно, вести здоровый образ жизни и продолжать активно путешествовать».
Чуть позже свой отзыв написала и сама героиня Ангела Воробьева:
«Гинекологическое отделение поразило меня своей современностью, я ожидала старые палаты человек на десять, долгие очереди на операцию и прочие «прелести», которые наблюдала в советские времена. А тут все чистенько, палаты не перегружены, приветливый и заботливый персонал, очень вкусно кормят. И, конечно, самое главное – прекрасный хирург А.В. Дмитриев. Все прошло очень быстро, от госпитализации до выписки – всего три дня. Сейчас я хорошо себя чувствую, как будто и не было ни болезни, ни операции. Огромная благодарность нашей республиканской больнице, гинекологическому отделению, всем, кто там работает. Большое вам всем СПАСИБО!»
По информации РКБ им. Семашко
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90-летняя Ангела Воробьёва каждый день обливается холодной водой и ходит несколько километров
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