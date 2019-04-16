Случаев гриппа в республике нет
В Бурятии на прошедшей 15-й неделе 2019 года (08.04. - 14.04.2019) зарегистрировано 1359 случаев ОРВИ, случаев гриппа за 14-ю неделю нет.
- В Улан-Удэ – 720 случаев ОРВИ. Заболеваемость по совокупному населению и всем возрастным группам в республике и Улан-Удэ ниже недельных эпидемических порогов, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В Бурятии за неделю зафиксировали 1359 случаев ОРВИ
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