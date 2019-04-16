«Сказ про Федота-стрельца» поставили в женской колонии в Забайкалье

Осуждённые сами сшили костюмы, приготовили декорации и сделали постановку
Очередная премьера театрализованного представления состоялась в ИК-11 в Забайкальском крае. Масштабные мероприятия, проводимые по всей стране, приуроченные к Году театра, затрагивают все слои населения. Не стали исключением и осуждённые.
За неимением возможности в любое свободное время посетить театр, отбывая наказания за совершенное преступления в местах лишения свободы, они нашли другой способ приобщиться к прекрасному.
- Самостоятельная постановка произведений классиков, не очень известных авторов и даже сказочников, позволила им раскрыть свои творческие возможности и погрузиться в «Мир театра». В рамках кружкой работы, осуждённые женщины самостоятельно готовят декорации, шьют костюмы и тщательно выбирают произведения, над которыми они будут работать не один день, чтобы потом удивить сотрудников и других осуждённых. Одной из последних творческих работ стал «Сказ про Федота-стрельца», автором которого является Леонид Филатов, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
Такой необычный выбор поэтического произведения, написанного по мотивам русской народной сказки «Поди туда- не знаю куда, принеси то-не знаю что», был обусловлен яркими сказочными персонажами и сатирической подачей зрителям. Комический эффект постановки в современной подаче вызвал у всех зрителей неподдельный восторг.
- Мне кажется, что я побывала в настоящем театре. Так здорово подготовились артистки, играя и женские, и мужские роли. Эмоции, конечно, переполняют. Столько позитива и радости получила, что не хотелось, чтобы сказка заканчивалась. На такое можно смотреть бесконечно. Мне даже самой захотелось поучаствовать в театральной постановке. Возможно, что в следующий раз я тоже смогу подобрать себе роль, или помогу подготовить выступление. Это тоже важно, ведь я буду знать, что внесла вклад в это мероприятие, - поделилась эмоциями одна из осуждённых, являющаяся зрителем.
Сотрудники учреждения отмечают от таких постановок только положительный эффект. Это полезная занятость, получение положительных эмоций, развитие творческих способностей, умения работать в команде, прислушиваться к мнению других, стремления изменить себя в лучшую сторону. Поэтому работа в данном направлении будет продолжена. Уже сейчас осуждённые готовятся к празднику Великой Победы.
«Сказ про Федота-стрельца» поставили в женской колонии в Забайкалье
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