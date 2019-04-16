В центре Улан-Удэ устроят квест

В квесте примут участие студенты учебных заведений Улан-Удэ, а также команды работающей молодёжи



23 апреля в 14.00 часов на площади Советов состоится молодёжная квест-игра «Выборы – дело молодых», посвящённая Дню российского парламентаризма. В квесте примут участие студенты учебных заведений Улан-Удэ, а также команды работающей молодёжи предприятий города.



Также здесь будут организованы тематические площадки для групп поддержки.

