С 16 по 18 апреля Бурятия участвует во всероссийской тренировке по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами
Главное управление МЧС по Бурятии просит граждан сохранять спокойствие, не проявлять беспокойства и не предпринимать никаких действий.
Учения пройдут в три этапа. В третий день запланирована отработка ликвидации ЧС, возникшей в результате крупного природного пожара.
- В районах условных ЧС организуется развёртывание пунктов временного размещения, проводится учебная эвакуация, инженерные работы и мероприятия, связанные с восстановлением жизнедеятельности населения, оказание психологической и медицинской помощи. В ходе учений возможна проверка систем оповещения. Жителям населённых пунктов не стоит беспокоиться, - отмечают в Главном управлении МЧС.
Учения МЧС стартовали в Бурятии
Общество, Фото:
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