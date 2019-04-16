Также в копилке спортсменов серебро и бронза
С 10 по 14 апреля в Алуште прошел Чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Забайкальские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.
В стрельбе из классического лука бронзовую медаль завоевал Бато Цыдендоржиев.
Среди смешанных команд Бато Цыдендоржиев и Татьяна Жалсабон заняли второе место.
В упорной борьбе в стрельбе из классического лука победу одержала мужская команда Забайкальского края. В ее составе выступили Кирилл Смирнов, Бато Цыдендоржиев и Ангалан Батоев, сообщает Министерство физической культуры и спорта Забайкалья.
Забайкальские лучники привезли золото с Чемпионата России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его основные пункты – социальная защита и охрана здоровья ветеранов, военно-патриотические мероприятия
Вход на первый матч сезона свободный
Его останки были обнаружены на полях сражений в Орловской области
Гостей ждут более 1000 авторских изделий от мастеров Бурятии
Наши земляки стали чемпионами России
Победителем стала ученица школы, носящей имя героя
Ледовая арена «IceМетр» приглашает всех желающих на «Час хоккея»
Туда же можно отнести ртутьсодержащие лампы
В Бурятии стартовал региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа»
Организаторы ждут от жителей ролики на первоапрельскую тему
Участники акции также узнают, как уберечь лес от пожаров, рационально пользоваться бумажной продукцией и стать сити-фермером
25 спортсменов готовятся в Бурятии к вылету на этап Кубка мира. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
На различных площадках форум соберёт около 1700 участников
Спортсменкам 13 лет
Выдача началась вчера