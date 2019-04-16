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Забайкальские лучники привезли золото с Чемпионата России

Забайкальские лучники привезли золото с Чемпионата России
Общество,  Фото:pixabay.com
Также в копилке спортсменов серебро и бронза

С 10 по 14 апреля в Алуште прошел Чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Забайкальские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

В стрельбе из классического лука бронзовую медаль завоевал Бато Цыдендоржиев.
Среди смешанных команд Бато Цыдендоржиев и Татьяна Жалсабон заняли второе место.
В упорной борьбе в стрельбе из классического лука победу одержала мужская команда Забайкальского края. В ее составе выступили Кирилл Смирнов, Бато Цыдендоржиев и Ангалан Батоев, сообщает Министерство физической культуры и спорта Забайкалья.
стрельба из лука чемпионат России
 
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