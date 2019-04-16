Забайкальские лучники привезли золото с Чемпионата России

Также в копилке спортсменов серебро и бронза



С 10 по 14 апреля в Алуште прошел Чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Забайкальские спортсмены завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.



В стрельбе из классического лука бронзовую медаль завоевал Бато Цыдендоржиев.

Среди смешанных команд Бато Цыдендоржиев и Татьяна Жалсабон заняли второе место.

В упорной борьбе в стрельбе из классического лука победу одержала мужская команда Забайкальского края. В ее составе выступили Кирилл Смирнов, Бато Цыдендоржиев и Ангалан Батоев, сообщает Министерство физической культуры и спорта Забайкалья.

