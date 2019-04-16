Союз писателей Бурятии отметит свое 85-летие

Юбилейная конференция состоится 18 апреля



18 апреля пройдет юбилейная конференция Союза писателей Бурятии в Национальной библиотеке РБ.



В мероприятии примут участие известные представители литературного круга Бурятии: Матвей Чойбонов, Ардан Ангархаев, Дулгар Доржиева, Галина Базаржапова, Туяна Самбялова, молодые и начинающие авторы, журналисты республиканских СМИ, студенты Восточного института БГУ имени Доржи Банзарова, учащиеся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.



Цель конференции – пропаганда чтения среди молодежи, особенно произведений бурятской литературы, активизация творческого потенциала студентов и учащихся в области литературного творчества, рассмотрение основных тенденций современного литературного процесса Бурятии, история становления Союза писателей Бурятии. Будет организована книжная выставка центром краеведения и библиографии и электронная презентация.



Также состоится церемония награждения участников шестого литературного конкурса «Горю поэзии огнем», прошедшего в городе Екатеринбург в 2018 году, где приняли участие почти 1200 авторов из 18 стран, из них 4 участника из Республики Бурятия. Это Ирина Березовская, Валерия Кустова, Иван Семушев и Карина Суданова. Молодые поэты выступят перед публикой со своими произведениями.



Как сообщает сайт Министерства культуры Республики Бурятия, бурятская литература имеет почти вековую историю. Союз писателей Бурятии был образован на первом съезде писателей Бурят-Монгольской АССР в 1934 г. Все эти годы Союз писателей является важнейшим звеном просвещения, искусства, гуманитарной науки республики.

