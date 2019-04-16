В конкурсе приняли участие 30 водителей
В Улан-Удэ прошёл конкурс профессионального мастерства среди полицейских-водителей групп задержания вневедомственной охраны городского подразделения. В соревнованиях приняли участие порядка 30 молодых росгвардейцев, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Конкурс профмастерства был посвящён 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского, командующего внутренней стражей, которая по праву считается прообразом войск национальной гвардии.
Участникам предстояло преодолеть ряд испытаний – сдать экзамены на знание правил дорожного движения, а также показать мастерство при выполнении элементов профессионального и скоростного маневрирования на автодроме. Самым зрелищным оказался заключительный этап соревнований – «скоростное маневрирование». По условиям испытания росгвардейцам нужно было на время выполнить упражнения «восьмёрка», «разворот», различные «змейки» и продемонстрировать мастерство управления служебным автомобилем.
Строгое жюри оценивало действия каждого сотрудника по балльной системе и за каждую ошибку начисляло штрафные очки. По итогам испытаний победителем конкурса профессионального мастерства среди полицейских водителей групп задержания вневедомственной охраны Улан-Удэ стал младший сержант полиции Александр Банин.
Росгвардейцы Бурятии посоревновались в «змейке» и «восьмёрках»
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