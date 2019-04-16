В Бурятии любители дрифта и скорости помогли приюту для животных

14 апреля любители дрифта и скорости автоклубов «Маркообразные», «Cresta Club» и «Марк2 110» организованно выехали в приют для животных «Надежда» в посёлок Забайкальский.
Там автомобилисты своими силами провели субботник на территории приюта, очистили двор от мусора, побелили помещения, приготовили дрова, чтобы работники могли готовить еду для собак на печке, чтобы хоть как-то сэкономить на электричестве.
Работники приюта посетовали автомобилистам, что помощь им приходит только от добровольцев, а от государства помощи нет.
- У нас здесь каждая собачка привита и имеет паспорт, и она так же имеет право на жизнь. Так почему государство не помогает таким приютам, где заботятся о животных? – задалась вопросом хозяйка приюта для животных «Надежда» Людмила.
Автомобилисты автоклубов «Маркообразные» и «Cresta Club» совершают добрые дела не в первый раз. Для них оказание помощи нуждающимся стало хорошей традицией, так водители ежегодно устраивают новогоднюю акцию для детей – дарят подарки ребятишкам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также детишкам из детских домов. Как сообщал «Байкал-Daily», 29 декабря автомобилисты подарили новогодние подарки 32 ребятишкам.
Автолюбители призвали всех быть добрее и делать добрые поступки.