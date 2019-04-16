В Бурятии любители дрифта и скорости помогли приюту для животных

Там автомобилисты своими силами провели субботник на территории приюта, очистили двор от мусора, побелили помещения, приготовили дрова, чтобы работники могли готовить еду для собак на печке, чтобы хоть как-то сэкономить на электричестве.











- У нас здесь каждая собачка привита и имеет паспорт, и она так же имеет право на жизнь. Так почему государство не помогает таким приютам, где заботятся о животных? – задалась вопросом хозяйка приюта для животных «Надежда» Людмила.











Автолюбители призвали всех быть добрее и делать добрые поступки.











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