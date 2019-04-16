В отборочных турах заявлены более 50 коллективов
Межрегиональный конкурс народного танца «Цветок Байкала» имени Абгалдаевой пройдёт в Улан-Удэ с 15 по 17 апреля.
В отборочных турах заявлены более 50 коллективов из Улан-Удэ, районов республики, Иркутской области и Забайкальского края.
Гала-концерт конкурса с участием лучших хореографических коллективов пройдёт на сцене Русского драматического театра, сообщили в Республиканском центре народного творчества.
Конкурс «Цветок Байкала» открылся в Улан-Удэ
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