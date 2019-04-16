В Улан-Удэ на форуме прокуратуры обсудят киберпреступления

26 апреля состоится пятый открытый форум прокуратуры Бурятии
Темой форума станет «Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-коммуникационных технологий».
В работе форума примут участие представители прокуратуры, правительства Бурятии, МВД, в том числе отделения «К», УФСИН, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Сбербанка, БГУ и др.
- В формате «живого» разговора участники форума обсудят вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием средств мобильной связи, а также в сети Интернет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Форум пройдёт на ул. Борсоева, 23а, в зале коллегии прокуратуры Бурятии. Начало в 10 часов.
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Общество, Фото:
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