В Улан-Удэ на форуме прокуратуры обсудят киберпреступления

26 апреля состоится пятый открытый форум прокуратуры Бурятии



Темой форума станет «Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием современных информационно-коммуникационных технологий».



В работе форума примут участие представители прокуратуры, правительства Бурятии, МВД, в том числе отделения «К», УФСИН, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Сбербанка, БГУ и др.



- В формате «живого» разговора участники форума обсудят вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием средств мобильной связи, а также в сети Интернет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Форум пройдёт на ул. Борсоева, 23а, в зале коллегии прокуратуры Бурятии. Начало в 10 часов.

