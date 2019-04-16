В Бурятии введён особый противопожарный режим
15 апреля постановлением правительства Бурятии на территории республики введён особый противопожарный режим. Данный режим введён во всех муниципальных образованиях Бурятии, кроме Баунтовского, Северобайкальского, Муйского, Курумканского районов и города Северобайкальск.
На период действия данного режима введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключение – работы, проводимые специализированными организациями по предупреждению лесных пожаров на землях лесного фонда.
С момента введения данного режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима, штраф на граждан составит до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
На дежурстве в Бурятии находится борт Ми-8 МЧС России. Вертолёт с водосливным устройством прибыл в республику для защиты населённых пунктов от перехода лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Жителям Бурятии запретили жечь костры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
26 апреля состоится пятый открытый форум прокуратуры Бурятии
В Бурятии введён особый противопожарный режим
Сегодня в Бурятии прохладная погода
Участники будут соревноваться в песнях, танцах, стихах и приготовлении блюд национальных кухонь
Движение перекроют 6, 8 и 9 мая
Впервые Бурятия поднялась на пьедестал в разделе Ката-группа
Открыт прием заявок на литературную премию им. Исая Калашникова
Искать будут среди лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов
Мероприятие провели в Заиграевском районе
На телеканале «Мир 24» показали бурятскую свадьбу, сыгранную по всем канонам традиций
Спортсмены из Бурятии отлично выступили на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
С 3 по 11 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль студенческого творчества
Полицейские проверят свалки, теплотрассы, чердаки и гурты
Об этом отчитался руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Максим Базаров
В состязаниях приняли участие 100 человек