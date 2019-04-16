Жителям Бурятии запретили жечь костры

В Бурятии введён особый противопожарный режим



15 апреля постановлением правительства Бурятии на территории республики введён особый противопожарный режим. Данный режим введён во всех муниципальных образованиях Бурятии, кроме Баунтовского, Северобайкальского, Муйского, Курумканского районов и города Северобайкальск.



На период действия данного режима введен запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключение – работы, проводимые специализированными организациями по предупреждению лесных пожаров на землях лесного фонда.



С момента введения данного режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима, штраф на граждан составит до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.



На дежурстве в Бурятии находится борт Ми-8 МЧС России. Вертолёт с водосливным устройством прибыл в республику для защиты населённых пунктов от перехода лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

