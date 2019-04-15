Спортсмены из Бурятии отлично выступили на чемпионате России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Вчера в Алуште, Крым, завершился чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Побороться за путёвки на чемпионат мира приехали 68 спортсменов из 17 регионов страны. Бурятию представили 9 спортсменов, сообщает пресс-служба минспорта республики.
По итогам соревнований чемпионами России стали Сергей Хутаков и Александр Дорофеев.
Серебряные медали завоевали Баир Шигаев и команда микс W1 (шейники) Александр Дорофеев и Марина Бадмаева.
Бронзовыми призерами в личном зачёте стали Татьяна Андриевская и Марина Бадмаева.
Также бронза у команды микс в составе Баира Шигаева и Татьяны Андриевской и команды классический лук открытая группа мужчины в составе Сергея Хутакова, Петра Марзаева и Владимира Иванова. Ещё одна бронзовая медаль у команды блочный лук открытая группа мужчины в составе Баира Шигаева, Александра Дорофеева и Бадмы Хаминдаева.
Сборная команда Бурятии завоевала 5 из 18 путевок на чемпионат мира 2019 года. Благодаря отличным результатам на соревнованиях Сергей Хутаков, Александр Дорофеев, Баир Шигаев, Татьяна Андриевская и Марина Бадмаева отправятся на чемпионат. Он состоится в голландском городе Хертогенбош со 2 по 9 июня.
Лучники Бурятии завоевали путёвки на чемпионат мира
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