Фестиваль «Студенческой весны» завершился в Улан-Удэ

С 3 по 11 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль студенческого творчества



За победу в «Студенческой весне» боролись студенты пяти крупнейших вузов Бурятии. Конкурс прошёл по 6 направлениям в 30 творческих номинациях и завершился гала-концертом лауреатов. Об этом сообщил директор фестиваль, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.



Финалисты представили своё творчество в музыкальном, танцевальном, и театральном направлениях, а также в оригинальном жанре.



Оценивали конкурсные выступления известные деятели культуры, актеры и режиссёры, руководители творческих коллективов. Среди них режиссер, солист и ведущий театра песни и танца «Байкал», обладатель приза зрительских симпатий всероссийского телепроекта «Новая звезда Жаргал Бадмаев; композитор, заслуженный деятель искусств России и Бурятии, кавалер ордена Дружбы, профессор Виктор Усович; певец, участник телепроекта «Голос» в Казахстане, участник телепроекта «Новая Звезда» Ринчин Дашицыренов, бурятская поп-дива Мэдэгма Доржиева, Виктор Яо-Фун-Тан и многие другие.



Подарком для участников и гостей фестиваля, стало выступление известного российского певца и актёра, победителя конкурса «Народный артист-3» Амархуу Борхуу.



- Я с большим нетерпением ждал поездки в родной Улан-Удэ! Очень хотелось посмотреть на новые таланты Бурятии, – признался певец перед фестивалем.



По результатам конкурсной программы фестиваля будет сформирована делегация Бурятии, которая представит регион на XXVII всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Он пройдёт с 14 по 19 мая в Перми.



Итоги в общекомандном зачёте:



Гран-при – БГУ

1 места – ВСГИК

2 место –ВСГУТУ

3 место – БГСХА





