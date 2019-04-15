С 3 по 11 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль студенческого творчества
За победу в «Студенческой весне» боролись студенты пяти крупнейших вузов Бурятии. Конкурс прошёл по 6 направлениям в 30 творческих номинациях и завершился гала-концертом лауреатов. Об этом сообщил директор фестиваль, руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Финалисты представили своё творчество в музыкальном, танцевальном, и театральном направлениях, а также в оригинальном жанре.
Оценивали конкурсные выступления известные деятели культуры, актеры и режиссёры, руководители творческих коллективов. Среди них режиссер, солист и ведущий театра песни и танца «Байкал», обладатель приза зрительских симпатий всероссийского телепроекта «Новая звезда Жаргал Бадмаев; композитор, заслуженный деятель искусств России и Бурятии, кавалер ордена Дружбы, профессор Виктор Усович; певец, участник телепроекта «Голос» в Казахстане, участник телепроекта «Новая Звезда» Ринчин Дашицыренов, бурятская поп-дива Мэдэгма Доржиева, Виктор Яо-Фун-Тан и многие другие.
Подарком для участников и гостей фестиваля, стало выступление известного российского певца и актёра, победителя конкурса «Народный артист-3» Амархуу Борхуу.
- Я с большим нетерпением ждал поездки в родной Улан-Удэ! Очень хотелось посмотреть на новые таланты Бурятии, – признался певец перед фестивалем.
По результатам конкурсной программы фестиваля будет сформирована делегация Бурятии, которая представит регион на XXVII всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Он пройдёт с 14 по 19 мая в Перми.
Итоги в общекомандном зачёте:
Гран-при – БГУ
1 места – ВСГИК
2 место –ВСГУТУ
3 место – БГСХА
Фестиваль «Студенческой весны» завершился в Улан-Удэ
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