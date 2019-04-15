Операция «Бомж» стартовала в Бурятии

Полицейские проверят свалки, теплотрассы, чердаки и гурты



В Бурятии стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «БОМЖ». Операция направлена на своевременную постановку лиц без определенного места жительства на централизованный учёт, а также предупреждение правонарушений и преступлений со стороны бездомных и в отношении них.



Полицейские проверят свалки, теплотрассы, чердачные и подвальные помещения, пункты приёма металла и стеклотары, гурты, а также иные места, проведут работу по розыску без вести пропавших. Лица без определенного места жительства будут проверены по оперативно-справочным и розыскным учётам.



К полицейским присоединятся также работники органов социальной защиты, ЖКХ, здравоохранения, народные дружинники.



Операция продлится до 25 апреля, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Справка:



В 2018 году в рамках проведения первого этапа операции на учёт дополнительно поставлено 53 лица, не имеющие постоянного места жительства. По различным основаниям (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) с учёта сняты 24 гражданина указанной категории. 15 человек направлены в органы социальной защиты для решения вопроса с трудоустройством.



Кроме того, 14 лиц привлечены к административной ответственности за распитие алкогольных напитков, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения. К уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью привлечена женщина данной категории граждан.

