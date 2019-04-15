В Улан-Удэ благоустраивают территорию вокруг Молодёжного театра

Об этом отчитался руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Максим Базаров



По его словам, ведётся благоустройство территории около Молодёжного художественного театра.



- В этом году будет заасфальтирована придомовая территория по ул. Димитрова, 2, - сообщил Максим Базаров.



Также запланированы работы по озеленению, цветочному оформлению и покраске существующего ограждения.



