Об этом отчитался руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Максим Базаров
По его словам, ведётся благоустройство территории около Молодёжного художественного театра.
- В этом году будет заасфальтирована придомовая территория по ул. Димитрова, 2, - сообщил Максим Базаров.
Также запланированы работы по озеленению, цветочному оформлению и покраске существующего ограждения.
В Улан-Удэ благоустраивают территорию вокруг Молодёжного театра
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